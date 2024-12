Vision Pro: Apple e Sony trabalham em novos controles exclusivos

Com as vendas do Vision Pro abaixo do esperado, a Apple trabalha para lançar novidades relacionadas ao produto. O foco da empresa agora parece estar no desenvolvimento de ferramentas para melhorar as experiências dos jogos disponíveis nos óculos de realidade virtual.

A ideia pode resolver dois problemas de uma só vez. Além de aumentar a procura pelos dispositivos, especialmente pelo público mais jovem, a empresa pretende aumentar a gama de games disponibilizados no equipamento.

Controles exclusivos podem chegar ao mercado em breve

De acordo com a Bloomberg, a novidade que está sendo desenvolvida seriam controles (muito parecidos com os de videogames).

O trabalho acontece em conjunto entre a Apple e a Sony.

A ideia é que os dispositivos sejam exclusivos para o Vision Pro.

Uma possibilidade levantada é que os controles também possam ser usados para navegar no visionOS, além de em aplicativos como Final Cut Pro e Adobe Photoshop.

No entanto, ainda há poucas informações sobre o verdadeiro propósito dos dispositivos, bem como uma possível data de lançamento deles.

Preço dos óculos de realidade virtual é considerado uma barreira para popularização do dispositivo (Imagem: Divulgação/Apple)

Vision Pro não “decolou”

Quase oito meses após ser revelado, a Apple começou a entregar no início de fevereiro deste ano os primeiros óculos de realidade virtual para os clientes dos Estados Unidos. O Vision Pro pesa cerca de 600 gramas e três opções de armazenamento: 256 GB, 512 GB e 1 TB. Além disso, conta com 6 microfones e 12 câmeras, que permitem gravar vídeos e tirar fotos em três dimensões.

Os óculos de realidade virtual usam o sistema operacional visionOS, que suporta centenas de aplicativos. O dispositivo é equipado com dois chips principais: o M2, que executa o sistema, e o R1, que se concentra em processar as imagens.

Apple quer incentivar uso do produto por público mais jovem (Imagem: Ringo Chiu/Shutterstock)

O preço de entrada do Vision Pro é US$ 3.499 (mais de R$ 17 mil), mas pode chegar a US$ 5.200 (cerca de R$ 25 mil) com configurações mais avançadas e acessórios como bolsa e bateria externa. A Apple não revela os números oficiais de vendas, mas, segundo levantamentos realizados por analistas internacionais, a empresa reduziu a expectativa de comercialização do produto em todo o ano de 2024.

Especialistas apontam que o fraco resultado não tem relação com a qualidade do Vision Pro, mas com o preço, simplesmente inacessível para o consumidor médio de qualquer país.

