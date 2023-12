Visita ao Poder360: Ronaldo Caiado

Governador de Goiás disse que pretende judicializar a reforma tributária e não descartou concorrer à Presidência em 2026

Ronaldo Caiado foi reeleito para seu 2º mandato como governador de Goiás em 2022; levou 51,81% dos votos Mateus Mello/Poder360 – 11.dez.2023

PODER360 13.dez.2023 (quarta-feira) – 0h03



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), visitou a sede do jornal digital Poder360 na 2ª feira (11.dez.2023). Concedeu entrevista em vídeo (assista aqui). Reeleito em 2022 com 51,81% dos votos para seu 2º mandato, o chefe do Executivo estadual falou sobre judicializar a reforma tributária e a possibilidade de concorrer à Presidência em 2026. Estava acompanhado de Gean Carvalho, secretário de Comunicação, Bruno Rocha, subsecretário de Comunicação, e Gabriel Pontes, superintendente de Redes Sociais.

