Visita de Biden ocorre durante seca extrema na Amazônia

A visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Amazônia ocorre durante uma seca extrema que afeta boa parte do bioma. Biden está neste domingo (17/11) na floresta, onde fez um discurso em defesa dos recursos naturais.

O último boletim do Serviço Geológico do Brasil (SGB) referente à Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas foi divulgado no dia 6 de novembro. O documento destaca que em Boa Vista o Rio Branco está com nível de 90 centímetros e o Rio Madeira, em Porto Velho, de 1,59 metro (m).

Biden chegou a Manaus por volta das 13h30. O presidente norte-americano é o primeiro em exercício no cargo a visitar a Amazônia. Isto foi destacado por ele em um pronunciamento que fez em meio à Floresta Amazônica.

Na fala, Biden ressaltou não haver antagonismo entre economia e combate à mudança climática.

“Alguns querem atrasar a energia verde. Mas sabemos que a revolução verde está a caminho e não podemos detê-la”, disse.

Mais sobre a seca

A bacia do Rio Negro, informa o boletim do SGB, apontou que houve elevações em São Gabriel da Cachoeira, “mas voltou a descer nos registros mais recentes”.

Já na bacia do Rio Solimões, houve elevações nas últimas medições, uma alta de 2,84 m. “Em Manaus, o Rio Negro registrou descidas menores, na sequência níveis estáveis e no momento registra pequenas subidas”, descreve o documento.