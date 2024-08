Vítima após stalker da bomba em pet shop ser preso: “Sem medo de sair”

Romes Carvalho Franco, acusado de perseguir a ex-namorada por sete anos, foi filmado lançando uma bomba em frente ao pet shop dela na manhã do dia 1º de agosto, em Frutal (MG), no Triângulo Mineiro. Segundo a mulher, a prisão do stalker trouxe a sensação de liberdade.

Romes Carvalho estava sendo procurado pela polícia desde o início do mês e foi preso no último domingo (11/8) em Rifaina, São Paulo.

“Me sinto um pouco mais aliviada com a prisão dele. Assim consigo viver mais tranquila, sem crises de pânico e ansiedade que foram desenvolvidas por causa dele, e sem medo de sair de casa. Me sinto livre”, conta a vítima ao G1.

De acordo com o delegado da Delegacia da Mulher, Fabrício Altemar, Romes “estava em uma represa e no momento da prisão jogou os dois celulares que estavam com ele na água e, em seguida, tentou fugir nadando. Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão contra ele”.

Relembre o caso do stalker As câmeras de segurança do pet shop filmaram um homem, acusado de perseguir a ex-namorada por sete anos, arremessando uma bomba em frente a loja.

Pelas imagens, é possível ver que o homem se aproxima de carro, para e, sem sair do veículo, arremessa o explosivo contra a entrada do pet shop, instantes depois de uma cliente adentrar o local.

Veja:

A proprietária do pet shop já enfrentava ameaças e investidas do ex-namorado há algum tempo. Tanto, que ela já recebe apoio do patrulhamento policial contra a violência doméstica.