Vítima de acidente na Coreia avisou à família: “Pássaro preso na asa”

Um passageiro do Boeing 737-800 da Jeju Air, que sofreu um acidente aéreo no Aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, neste domingo (29/12), mandou uma mensagem para a família pouco antes da colisão e explosão do avião. A vítima teria relatado a situação da aeronave e informado o problema aos familiares.

Conforme a agência sul-coreana News1, o passageiro enviou uma mensagem de texto para um parente com a seguinte informação: “Um pássaro ficou preso na asa, e não conseguimos pousar”.

Poucos instantes depois, a aeronave aterrissou de forma emergencial, porém, com o trem de pouso recolhido. Ao tocar o solo, o avião não reduziu a velocidade e colidiu com uma parede de concreto. Dos 181 ocupantes, 179 pessoas morreram e dois tripulantes foram resgatados com vida.

Colisão com pássaros

As autoridades, de forma preliminar, suspeitam que uma colisão com pássaros teria causado o mau funcionamento do trem de pouso, o que culminou no acidente. A informação é do jornal The Korea Herald.

O acidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Muan, localizado no condado de Muan, na província de Jeolla do Sul. O local fica a cerca de 288 quilômetros da capital Seul.

A aeronave da companhia Jeju Air Flight retornava de Bangkok, na Tailândia. Policiais e bombeiros conduzirão uma investigação para determinar a causa do acidente.