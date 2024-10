Vítima de ataque, organizada do Cruzeiro está banida dos estádios

Alvo de um ataque feito por torcedores do Palmeiras, no domingo (27/10), a torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, está proibida de frequentar estádios de futebol no território brasileiro até 2028. A determinação foi um pedido do Ministério Público de Minas Gerais em 2022. No entanto, a pena foi ampliada após uma confusão da torcida cruzeirense com uma torcida do Atlético-MG em março deste ano.

Na ocasião, grupos das duas torcidas entraram em confronto no bairro de Barreiro, em Belo Horizonte. Um torcedor cruzeirense acabou morrendo na briga.

Com a determinação, fica proibido a utilização de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou qualquer objeto que possa caracterize a Máfia Azul. A proibição também é válida para o entorno dos estádios onde ocorrerem as partidas.

Apesar da determinação ser de 2022, a torcida segue comparecendo aos estádios dentro e fora de Minas Gerais. Grupos que fazem parte da agremiação constantemente registram seus deslocamentos para acompanhar partidas da equipe.

Alvo de ataque

Na madrugada de domingo, cruzeirenses voltavam da partida contra o Athletico-PR, em Curitiba, onde a equipe mineira acabou derrotada por 3 x 0, quando foram interceptados por cerca de 120 palmeirenses em uma emboscada. O confronto ocorreu na na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas e um cruzeirense morreu carbonizado. José Victor Miranda, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos.

Mais cedo, o Palmeiras empatou em 2 x 2 com o Fortaleza, em partida realizada no Allianz Parque, na capital paulista. As partidas foram válidas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.