Vítima de AVC, idosa de 96 anos é transportada de helicóptero para Salvador

Uma mulher de 96 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi transferida da Ilha de Vera Cruz para ser tratada no Hospital Teresa de Lisieux, na capital baiana, por uma equipe especializada do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar. O transporte ocorreu na tarde desta terça-feira (27) e levou cerca de 40 minutos.

A aeronave do Graer foi direcionada pelo Comando de Operações Aéreas da unidade, após acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência . Rapidamente, o helicóptero partiu para o Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) de Vera Cruz, onde captou a paciente e retornou para Salvador.

Toda ação foi realizada em cerca de 40 minutos. O pouso aconteceu no heliponto da sede do Departamento de Polícia Técnica (DPT), na avenida Centenário, onde a mulher foi entregue ao Samu.

Segundo o capitão Sólon Ferreira, integrante do Graer, apenas esse ano foram realizados 48 transportes aeromédicos de pessoas que precisavam passar por atendimento hospitalar rápido.

O oficial frisou que a especializada também mantém equipe no interior do estado para auxiliar no socorro aos moradores atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. “Estamos atuando em apoio ao Corpo de Bombeiros e decolamos quando há necessidade”, explicou.