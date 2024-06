Vítima de esfaqueamento, morre em unidade hospitalar de Itamaraju

Uma pessoa morreu na unidade hospitalar de Itamaraju, vítima de golpes de arma branca, ocorrido durante o período noturno deste sábado (01) de junho, no distrito de Pirajá região pertencente ao município de Jucuruçu.

Moradores informaram as autoridades, que a vítima sem identificação formal, se envolveu numa discussão, onde o agressor se apoderou de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima.

Populares socorreram a vítima para o hospital municipal de Itamaraju. Chegando a receber os cuidados iniciais, no entanto, devido a gravidade dos ferimentos, acabou vindo a óbito.

Seguindo protocolos, o hospital notificou a Polícia Civil de Itamaraju, onde foi determinada a realização do levantamento cadavérico e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

As autoridades policiais deverão abrir inquérito para identificar a motivação e autoria do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso. A polícia segue investigando o caso.