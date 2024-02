Vítima de espancamento, morre duas semanas após o crime

Morreu nas primeiras horas desta terça-feira (20) de fevereiro, a vítima de uma ação brutal, registrada no bairro Jaqueira. O homem de 34 anos chegou a receber os cuidados médicos e ser transferido para Unidades de Terapia Intensiva em outro município.

VERLAN DE SOUZA PIRES, foi perseguido e agredido a golpes de paulada, na região da Rua Irmãos Andrada no bairro Jaqueira. Moradores notificaram as autoridades e a equipe do SAMU 192, prestou os primeiros atendimentos.

A equipe médica constou um Traumatismo Cranioencefálico (TCE), chegando a ficar internado por 17 dias, mas devido a gravidade acabou não resistindo e veio a óbito.

Atendendo a protocolos a polícia civil foi notificada, sendo realizado um levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML do município.

A polícia deverá apurar as causas do acidente.