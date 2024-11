Vítima de furto vai a delegacia recuperar moto e acaba preso em SP

São Paulo — Um homem de 44 anos que teve a moto furtada em Sorocaba, no interior de São Paulo, acabou preso após ir até a delegacia para recuperar o veículo.

A Polícia Civil descobriu, durante o registro da ocorrência, na noite do último sábado (9/11), que a vítima tinha um mandado de prisão aberto por conta de uma dívida de pensão alimentícia.

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de receptação na Rua Humberto de Campos, no bairro Nova Esperança.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pela Rua Lisboa quando viu dois homens em uma motocicleta sem placa. Ao abordar a dupla, ela fugiu e foi perseguida por algumas vias da região quando foi contida.

Ao pesquisar o chassis da motocicleta, a PM identificou que o veículo era furtado. O dono foi chamado até a delegacia, onde os agentes descobriram que ele era procurado pela Justiça.

As duas ocorrências foram registradas no plantão policial de Sorocaba.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o menor foi entregue à sua responsável legal, sob termo de compromisso e responsabilidade de apresentá-lo ao representante do Ministério Público. Já a vítima do roubo, o homem de 44 anos, permaneceu preso, à disposição da Justiça.