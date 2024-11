Vítima de Marcus Grubert é internada após tentativa de suicídio

Josiane Silva, que denunciou Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloisa Rosa, por abuso sexual, compartilhou em suas redes sociais um desabafo sobre a luta constante contra a ansiedade e a depressão.

Ela revelou ter tentado tirar a própria vida pela quarta vez nesse fim de semana, um reflexo do impacto emocional deixado pelos traumas que vivenciou. No relato, Josiane descreveu a crise de ansiedade intensa que sofreu no último sábado, levando-a a ingerir calmantes. “Apaguei… deixei a porta aberta para que, se eu não acordasse, minha vizinha pudesse ajudar,” contou.

Já em alta após ter sido internada em estado crítico e próximo de uma parada cardíaca, ela relatou como é desafiador lidar com o estigma em torno do suicídio. “A pessoa tem tudo: casa, filhos… mas é uma tristeza que a gente não entende. Não é que a gente quer morrer; a gente quer esquecer da dor”, disse Josiane. Ela também mencionou que está em tratamento, mas, naquele dia, a pressão emocional foi insuportável.

Josiane expressou ainda a revolta com a impunidade em torno de seu caso, e direcionou críticas à cantora Heloisa Rosa, dizendo que a decepção com a postura da artista tem sido difícil de superar. “Deus tem um propósito para mim, e estou tentando alinhar isso. Sei que não foi Ele que fez isso comigo, foram pessoas,” desabafou, reforçando que, apesar das dificuldades, pretende continuar buscando forças para seguir em frente.

