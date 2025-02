Vítima de tentativa de feminicídio no Recôncavo recebe alta após sofrer 17 facadas

Uma advogada recebeu alta médica após sofrer 17 facadas de um ex-namorado em Maragogipe, no Recôncavo baiano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (3) pela TV Subaé.

No último dia 27 de janeiro, Luís Fernando Santos Araújo foi preso após tentar fugir de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um trecho da BR-101 de Alagoinhas, no Agreste baiano. Segundo a PRF, o acusado de tentativa de feminicídio foi interceptado depois de três quilômetros de perseguição e foi levado para a delegacia de Alagoinhas.

Ainda conforme a emissora, Luís Fernando já tinha uma medida protetiva que impedia a aproximação com a vítima, a advogada e servidora pública Neila Maiana de Jesus Sales. No dia do crime, ela tinha ido ao escritório onde trabalhava em Maragogipe, no Recôncavo, pedir as chaves ao ex-namorado que havia pedido o espaço para ficar por um tempo, devido a problemas com familiares dele.