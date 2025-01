Vítima ferida acidente em Antas foi retirada após 6h; acidente deixa 6 mortos

A pessoa que ficou ferida no acidente que deixou outras seis mortas foi retirada das ferragens após seis horas de trabalho de bombeiros da 2ª CIA, em Ribeira do Pombal, no Nordeste baiano. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (29) em um trecho da BR-110 de Antas, na mesma região.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros Militares, a vítima, resgatada com vida, foi deixada sob os cuidados da equipe do Samu e depois foi encaminhada para uma unidade de saúde. Os bombeiros também retiraram os seis corpos [incluindo três crianças] das ferragens.

Conforme apuração inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu após uma ultrapassagem indevida. A batida aconteceu na tarde de quarta-feira (29), no km 122 da rodovia. Um dos carros praticou a ultrapassagem, colidindo de frente com o caminhão.

Com isso, o motorista do veículo de carga teria perdido o controle da direção, o que acabou atingindo outro carro, que foi arrastado e ficou embaixo da cabine do veículo maior. Duas viaturas de bombeiros atuaram na operação, além de equipes da PRF e das polícias Civil e Militar.