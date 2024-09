Vítima flagrou médico se masturbando ao espionar mulheres. Vídeo

O médico preso por espiar vizinhas no condomínio onde morava, no Recife (PE), foi filmado se masturbando. Um vídeo foi feito por uma das supostas vítimas do homem. As informações são do G1.

A gravação foi feita por uma suposta vítima. Ela posicionou um aparelho de celular para a própria TV e, pelo reflexo, o homem foi filmado em atitude suspeita enquanto olhava para a moradia dela. No vídeo, ele chega a sair do corredor de onde espionava, vai ao próprio apartamento, mas acaba voltando ao corredor.

Veja:

Uma das vítimas afirmou que o homem foi denunciado há cerca de três meses, no entanto, nenhuma providência teria sido tomada.

“Eu fui vivendo vários dias de terror, porque eu via que nada era feito. Eu achei que a pessoa que era de confiança, o síndico, resolveria a situação”, lamentou a mulher ao G1, sem se identificar.

O médico foi identificado como Igor José Diniz. Ele tem 32 anos e acabou preso na última terça-feira (17/9), mas acabou solto na quinta após pagar fiança de cinco salários mínimos, o equivalente a, aproximadamente, R$ 7 mil.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) informou que ele não pode voltar ao prédio onde mora e está proibido de manter contato com as vítimas da importunanção sexual.