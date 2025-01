Vítima mortal de ataque de Nova Orleans tinha ligação à família real

Foi confirmado que uma das vítimas fatais do ataque em Nova Orleans, na noite de Ano Novo, era Edward Pettifer, enteado de Tiggy Legge-Bourke, que foi babá dos príncipes William e Harry entre 1993 e 1999.

De acordo com a BBC, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que Edward Pettifer, de 31 anos, está entre as vítimas do atropelamento em massa em Nova Orleans, após ser identificado pela polícia local.

Após a confirmação, o príncipe William utilizou sua conta no Instagram para expressar seu pesar.

“Catherine e eu ficamos chocados e devastados com a trágica morte de Ed Pettifer. Nossos pensamentos e orações estão com a família Pettifer e com todas as pessoas inocentes tragicamente afetadas por esse terrível ataque”, escreveu ele em uma story compartilhada.

