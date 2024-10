Vítimas de acidente com avião da Abaeté trabalhavam em empresa baiana; voo fazia transporte aeromédico

As pessoas que morreram no acidente com um avião de pequeno porte da Abaeté eram funcionários da empresa baiana de aviação. Além do piloto, identificado pelo prenome de Jeferson, foram a óbito o comandante, uma médica, um enfermeiro e um mecânico. A identidade deles não foi informada pela empresa. A aeronave fazia transporte aeromédico e levava insumos hospitalares.

Segundo nota da Abaeté, o voo de traslado decolou às 16h51 de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG). As causas do acidente ainda não desconhecidas. O avião da Abaeté [modelo Xingu E121, prefixo PTMBU] bateu em um morro e caiu em uma área de mata em Santa Branca, na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, por volta das 18h39 desta quarta-feira (23), durante uma tempestade.

A empresa disse que segue no acolhimento às famílias, “oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor”, e colabora com a investigação do acidente. As causas da queda ainda são desconhecidas.