Vítimas de acidente na BR 101 são atendidas em Hospital Municipal de Teixeira de Freitas nesta quinta (11)

A equipe do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas está mobilizada para atender as vítimas do acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (11) no trecho da BR 101 próximo ao Posto Malacarne.

24 pessoas estão sendo atendidas na unidade: 18 destas estão na enfermaria em situação estável; e seis estão no bloco cirúrgico (com cinco ainda em operação). Uma paciente conduzida ao hospital não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações da Polícia Rodoviária Policial (PRF), oito pessoas faleceram no acidente.

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas mobiliza, no momento, todos os recursos e esforços necessários para o atendimento dos pacientes, atendendo as necessidades de cada assistido ao garantir conforto e segurança de todos. A administração pública lamenta o ocorrido e se coloca à disposição das famílias das vítimas para suporte e apoio integral.

