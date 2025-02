Vítimas de avião que explodiu em Ubatuba seguem internadas após um mês

São Paulo — As vítimas do avião que saiu da pista e explodiu em Ubatuba, no litoral de São Paulo, na manhã do dia 9 de janeiro seguem internadas no hospital Sírio-Libanês um mês após o acidente.

A empresária Mireylle Fries, de 41 anos, seu marido Bruno Almeida Souza, 45, e os dois filhos do casal, um menino de 6 anos e uma menina de 4, continuam o tratamento sem previsão de alta, de acordo com fontes ouvidas pelo Metrópoles.

13 imagens Fechar modal. 1 de 13 Mireylle Fries e a família estavam em avião que explodiu em Ubatuba Instagram/Reprodução 2 de 13 Instagram/Reprodução 3 de 13 Mireylle Fries é empresária Instagram/Reprodução 4 de 13 Ela tem 41 anos e está em estado grave Instagram/Reprodução 5 de 13 Piloto que morreu em explosão de avião em Ubatuba, identificado como Paulo Seghetto Facebook/Reprodução 6 de 13 Piloto que morreu em explosão de avião em Ubatuba, identificado como Paulo Seghetto Reprodução 7 de 13 Bombeiros e SAMU socorrem vítimas em Ubatuba após queda de aeronave Reprodução 8 de 13 Bombeiros e SAMU socorrem vítimas em Ubatuba após queda de aeronave Reprodução 9 de 13 Bombeiros e SAMU socorrem vítimas em Ubatuba após queda de aeronave Reprodução 10 de 13 Imagens aéreas de queda de avião em Ubatuba Francisco Trevisan/Defesa Civil 11 de 13 Imagens aéreas de queda de avião em Ubatuba, litoral de SP Francisco Trevisan/Defesa Civil 12 de 13 Imagens aéreas de queda de avião em Ubatuba, litoral de SP Francisco Trevisan/Defesa Civil 13 de 13 Imagens aéreas de queda de avião em Ubatuba, litoral de SP Francisco Trevisan/Defesa Civil

Relembre o caso

Um avião de pequeno porte ultrapassou a pista de pouso e explodiu na manhã de 9 de janeiro em uma praia de Ubatuba (SP), no litoral norte paulista;

A aeronave saiu da pista do aeroporto e seguiu em direção ao mar.

Banhistas e pessoas que estavam próximas à orla da praia do Cruzeiro, próximo ao aeroporto da cidade, ajudaram no socorro aos ocupantes da aeronave;

Um homem que ajudou a resgatar as vítimas afirmou que a retirada das crianças da aeronave só foi possível por causa da “força” da empresária Mireylle Fries;

Ela conseguiu avisar a ele, entre desmaios, que seus dois filhos e seu esposo estavam dentro do avião;

Três pessoas que estavam no solo foram atingidas. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, uma mulher de 59 anos passava pelo local no momento do acidente, torceu o pé e machucou o joelho;

Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens do acidente. Pelos registros, é possível ver a aeronave destruída em meio a muita fumaça;

Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave, um Cessna, modelo Citation 525, de matrícula PR-GFS: a empresária Mireylle Fries, de 41 anos; o seu marido, Bruno Almeida Souza, de 45; os filhos do casal, de 6 e 4 anos; e o piloto Paulo Seghetto, de 55 anos;

Seghetto ficou preso nas ferragens do avião após a explosão e foi a única das vítimas que não sobreviveu aos ferimentos;

A Santa Casa de Ubatuba, unidade hospitalar para onde as vítimas do avião que explodiu na Praia do Cruzeiro foram socorridas, publicou um boletim sobre o estado de saúde dos ocupantes;

Mireylle Fries foi, inicialmente, socorrida na Santa Casa de Ubatuba, onde passou por cirurgia nessa quinta, mas foi transferida para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba;

Toda a família foi levada para o mesmo hospital, de Caraguatatuba, e, posteriormente, os quatro (casal e dois filhos) foram transferidos para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista;

O casal e as crianças são familiares do produtor rural Nelvo Fries, de acordo com informações de integrantes da empresa dele, a Agrícola Fries.

O corpo do piloto Paulo Seghetto, de 55 anos, foi enterrado no dia seguinte na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo;

O piloto consultou a torre do aeroporto da cidade litorânea no dia anterior e pediu informações sobre as condições do clima na região, conforme informou a Polícia Civil, que instaurou inquérito para investigar o acidente;

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) afirma que vai investigar as circunstância que levaram à queda do avião;

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e Polícia Federal também participam das investigações.

Segundo a delegada Ana Carolina Pereira de Oliveira, que aguarda a recuperação das vitimas para ouvi-las em depoimento no inquérito que apura as causas do acidente, familiares deles foram retirar os pertences na delegacia.

Até o momento, foram colhidos os depoimentos apenas das testemunhas que ajudaram no resgate. Porém, nada relevante para a investigação foi dito.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Avião se aproxima do solo em Ubatuba Reprodução 2 de 7 Queda de avião em Ubatuba causa incêndio Reprodução 3 de 7 Grande volume de fumaça sobe após queda de avião em Ubatuba Reprodução 4 de 7 Avião em chamas em Ubatuba. Bombeiros socorrem as vítimas. Reprodução 5 de 7 Populares veem acidente de avião em Ubatuba Reprodução 6 de 7 Populares veem aeronave em chamas na praia de Ubatuba Reprodução 7 de 7 Piloto que morreu em explosão de avião em Ubatuba, identificado como Paulo Seghetto Reprodução

A Delegacia de Ubatuba vai aguardar a conclusão dos laudos periciais do Cenipa nos equipamentos da aeronave para relatar inquérito.

Por este motivo, os responsáveis pela investigação solicitaram a prorrogação por mais 30 dias do prazo para a conclusão do relatório policial.