“Vítimas devem ser acolhidas”, diz Boulos sobre caso Silvio Almeida

1 de 1 ***********Guilherme Boulos em agenda no Campo Limpo – Foto: Leandro Paiva/Divulgação BoulosSão Paulo — Em agenda eleitoral neste sábado (7/9) em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, o candidato à Prefeitura da capital Guilherme Boulos (PSol) disse que vítimas de assédio devem ser respeitadas e acolhidas, ao comentar as denúncias contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida reveladas pelo Metrópoles.

Almeida foi demitido durante uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nessa sexta-feira (6/9). Antes, Lula havia recebido a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, apontada como vítima de assédio cometido por Silvio Almeida.

“A gente defende que todas as vítimas de assédio sejam respeitadas e acolhidas. Eu não tenho conhecimento dos fatos, o presidente Lula já tomou uma decisão pronta”, disse Boulos neste sábado.

Lula, Marta e Boulos em comício no Campo Limpo, na zona sul de SP

Marta, Boulos, Lula, Erundina e Haddad durante convenção PT/PSol

Guilherme Boulos e Natalia Szermeta, sua esposa

Lula e Boulos na convenção do PSol e do PT que oficializou chapa em SP

Boulos, Marta e o deputado estadual Antônio Donato (PT) comem bolo durante agenda de campanha em SP

O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício

Boulos e Marçal partiram para ataques em debate

Fernando Haddad e Guilherme Boulos utilizando “pulseirinhas da amizade”

Boulos e Marta em ato na Praça da Sé, no centro de SP

Boulos mostra camisa do Corinthians emoldurada em sua casa

Ele negou a possibilidade de que o caso possa ser usado por adversários contra sua campanha. “Aqui em São Paulo, que é o que importa para um candidato a prefeito, vamos fazer o maior programa de combate a violência contra mulher”, afirmou o psolista.

A agenda de Boulos na zona sul teve a participação também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ex-prefeita Luiza Erundina (Psol).

Boulos também comentou o ato bolsonarista realizado neste sábado na Avenida Paulista, região central da capital: “Viemos fazer uma caminhada hoje aqui em Heliópolis, enquanto tem adversário nosso que vai fazer manifestação antidemocrática na Avenida Paulista para ficar atacando a democracia, atacando as instituições, defendendo o golpismo, a gente está na periferia, na maior favela de São Paulo”.

Ricardo Nunes (MDB) e Marina Helena (Novo) subiram no trio elétrico onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no evento da Avenida Paulista. Nenhum dos dois candidatos discursou e o atual prefeito permaneceu no ato por apenas cerca de 30 minutos.

Pablo Marçal (PRTB) voltou, ainda na tarde deste sábado, de uma viagem a El Salvador e não conseguiu chega à tempo ao ato. Ele foi impedido de subir no trio elétrico.