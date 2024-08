Vítimas do acidente aéreo em Vinhedo morreram de politraumatismo, segundo IML

O Instituto Médico Legal(IML) de São Paulo divulgou os resultados das análises realizadas nas vítimas do voo 2283 da Voepass, que sofreu um acidente em Vinhedo, interior de São Paulo. Segundo o diretor do IML, Vladimir dos Reis, as vítimas faleceram instantaneamente devido a politraumatismo no momento do impacto com o solo. As queimaduras observadas nos corpos ocorreram após a morte.

Até o momento, 27 corpos foram identificados, e 15 famílias já receberam a declaração de óbito. A identificação das vítimas foi realizada principalmente por meio de impressões digitais, embora algumas ainda necessitem de exames de DNA para confirmação. O IML também descartou a possibilidade de que as vítimas tenham morrido por parada cardíaca durante a queda.

O trágico acidente resultou na morte de 62 pessoas, e as investigações sobre as causas do incidente continuam em andamento.

