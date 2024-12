Vítor Pereira elogia Matheus Cunha após vitória do Wolverhampton sobre o Manchester United: ‘Jogador top’

O técnico Vítor Pereira, que já passou por clubes como Corinthians e Flamengo, fez comentários positivos sobre o atacante Matheus Cunha após a vitória do Wolverhampton por 2 a 0 contra o Manchester United, na 18ª rodada do Campeonato Inglês. Cunha se destacou ao marcar um gol olímpico logo no início do segundo tempo. VP não hesitou em afirmar que Cunha é um “jogador top” e “especial”, ressaltando sua capacidade de fazer a diferença em momentos decisivos. O treinador, que começou sua trajetória no Wolverhampton com um ótimo desempenho — duas vitórias em dois jogos —, expressou confiança nas habilidades do atacante.

Com essa vitória, o Wolverhampton alcançou 15 pontos na tabela, enquanto o Manchester United permanece com 22. Pereira enfatizou a importância de analisar cada partida e a necessidade de aproveitar os espaços deixados pelo adversário, o que foi crucial para o sucesso da equipe. O técnico também compartilhou sua alegria em participar do Boxing Day, um evento tradicional no futebol inglês, revelando que sempre teve o desejo de vivenciar essa experiência. Ele foi bem recebido pela torcida do Wolverhampton e destacou que, em seu início, concentrou-se mais em motivar os jogadores do que em aspectos táticos do jogo.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA