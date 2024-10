Vitória abre as portas do Barradão para torcida antes de duelo decisivo contra o Bragantino; confira

Davi, um dos torcedores presentes no Barradão e que trabalha como vigilante, concedeu entrevista ao Bahia Notícias e enalteceu a iniciativa do clube. “É muito importante essa iniciativa para incentivar os jogadores e mostrar que eles não estão sozinhos. Começamos essa luta e vamos até o fim para o Vitória permanecer na Série A”, destacou.

Para incentivar a presença dos torcedores rubro-negros, a entrada foi liberada pelo portão C mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Faltam apenas oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro de 2024 e cada duelo, a partir de agora, será decisivo, principalmente na parte de baixo da tabela. O Vitória se prepara para o confronto contra o RB Bragantino e, na manhã desta sexta-feira (18), abriu os portões do Estádio Manoel Barradas para um treino aberto à torcida, a partir das 9h. Veja:

Foto: Hugo Araújo/Bahia Notícias

Para o duelo, o Rubro-Negro Baiano não poderá contar com Alerrandro, seu artilheiro, devido a uma cláusula contratual com o Massa Bruta. Janderson deve substituí-lo na equipe titular. Apesar da ausência, Davi se mostrou confiante, principalmente pelo fator casa.

“As expectativas são as melhores possíveis. O Vitória tem um elenco forte e quem entrar em campo dará conta do recado. Temos o estádio, a torcida e o fator campo ao nosso favor. Vamos vencer o Bragantino por 2 a 0 e continuar na Série A”, finalizou o torcedor.

O confronto decisivo entre Vitória e Red Bull Bragantino acontece neste sábado (19), às 16h. A expectativa é de casa cheia no Manoel Barradas e, com uma vitória, o Leão – com 29 pontos na tabela – poderá sair da zona de rebaixamento.