Vitória amplia sistema de reconhecimento facial do Barradão; entenda

Na última terça-feira (23), o Vitória anunciou que expandiu o sistema de reconhecimento facial no Estádio Manoel Barradas, o Barradão. O Leão, que começou a mudança em agosto deste ano, inicialmente para o público das cadeiras, agora fará reconhecimento facial para o público das arquibancadas e do setor de visitantes.

Segundo o comunicado da diretoria rubro-negra, o uso da tecnologia foi adotada tanto pela segurança quanto pela praticidade que oferece aos torcedores. Além de acelerar a entrada dos torcedores, o sistema reduz filas e previne fraudes. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Ingresso S.A. e a SBS.

“Agora, estamos prontos para oferecer essa conveniência a todos os nossos torcedores, tornando a experiência no estádio ainda mais segura e eficiente”, declarou a diretoria do Sou Mais Vitória, plano de sócio do Leão.