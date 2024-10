Vitória anuncia evento para discutir SAF do clube

Em seu site oficial, o Leão comunicou que o encontro é destinado aos membros dos Conselhos Deliberativo, Gestor e Fiscal, e contará com a presença de representantes da empresa contratada pelo Vitória, a CSVM (Carvalho, Sica, Muszkat, Vidigal e Carneiro Advogados). O evento será transmitido ao vivo pela TV Vitória, no YouTube.

O Vitória anunciou oficialmente o evento que irá debater a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, no próximo dia 4 de novembro, às 21h30, no Quality Hotel, na Rua José Peroba, no bairro do Stiep.

Em conversa com o Bahia Notícias, no último dia 7, o vice-presidente do Vitória, Djalma Abreu, adiantou que a apresentação visa explicar a ideia do modelo de SAF desejado pela diretoria rubro-negra e que será “a primeira de algumas”. Djalma também explicou que o clube já tem uma ideia de modelo, nos moldes do que acontece na Alemanha, onde os clubes têm a maior porcentagem das ações, mas depende de outros componentes das negociações.

Atual 17º colocado da Série A, com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vitória volta a campo contra o RB Bragantino, no Barradão, neste sábado (19), às 16h, pela 30ª rodada do Brasileirão.