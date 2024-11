Vitória bate Criciúma e cria vantagem de pontos na tabela do Brasileirão

O Vitória, nesta quarta-feira (20), foi ao Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, para enfrentar o Criciúma. O duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileir terminou com o placar de 1 a 0 para o Rubro-Negro, gol marcado por Janerson, que havia entrado já na segunda etapa.

Com o resultado, o Leão da Barra ganhou posição na tabela do Brasileirão. Até então, o Leão está com a 12ª colocação, com 41 pontos, diferença de três pontos para o Corinthians, 9º colocado do torneio.

O próximo duelo do Vitória será neste sábado (23), no Rio de Janeiro. A equipe vai para o Estádio Nilton Santos enfrentar o Botafogo às 19h30, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Criciúma, com a derrota, completou 5 jogos sem vencer, e se manteve com a 16ª posição, marcando 37 pontos, mesma quantidade do Juventude, primeiro clube da zona de rebaixamento. O Tigre, na próxima terça-feira (26), encontra o Fluminense, no Maracanã. Em confronto direto para fugir do Z4, a bola vai rolar às 19h.



O JOGO

Aos 9 minutos, em primeira jogada perigosa do jogo, Bolasie recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu colocado, mas Lucas Arcanjo protegeu e a bola saiu pela linha de fundo.

De novo Bolasie

Já aos 12, Claudinho cruzou pela direita para a direção de Bolasie e Raul Cáceres, do Vitória, desviou para o próprio gol. Arcanjo alcançou o canto esquerdo e fez grande defesa para manter o empate em Santa Catarina.

Criciúma com um a menos

O lateral do Tigre caiu, aos 25 e cinco e atingiu a perna de Carlos Eduardo perto da área. Como era o último homem antes do goleiro, o jogador do Criciúma levou um cartão vermelho após análise do VAR.

Na traveeeee

Em falta cobrada por Lucas Esteves aos vinte e nove minutos, o jogador carimbou a trave esquerda do goleiro Gustavo e quase conseguiu abrir o placar para o Rubro-Negro.

Criciúma segue pressionando

Aos quarenta e quatro, o Criciúma tentou sair em velocidade para o contra-ataque com Matheusinho, mas o cruzamento foi para direto nas mãos de Lucas Arcanjo.