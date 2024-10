Vitória bate Fluminense e vence terceira consecutiva no Barradão

O Vitória venceu, na tarde deste sábado (26), a equipe do Fluminense por 2 a 1 em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo pela terceira vez consecutiva no Barradão, o Rubro-Negro fica com a 14ª posição e se afasta da zona de rebaixamento.

O próximo duelo do Leão da Barra será no próximo sábado (2), contra o Athletico-PR. O jogo fora de casa está marcado para as 18h30, na Ligga Arena.

O Tricolor carioca perdeu posições por conta da derrota. Até então, o Flu ocupa a 12ª colocação no campeonato. A próxima partida do time é contra o Grêmio, também no próximo sábado, às 21h.

O JOGO

Na primeira jogada de perigo do Rubro-Negro, Lucas Esteves aos 4 minutos lançou para a área e Diogo Barbosa cortou para o Tricolor carioca.

Pênalti anulado

Aos 5 minutos, Willian Oliveira dominou na área, cercou a bola e recebeu toque de Thiago Santos. O juiz Flávio Rodrigue de Souza chegou a marcar a penalidade, mas, depois de analisar o lance no VAR, anulou o pênalti.

Mais uma chance para o Vitória

Em falta marcada aos 9 minutos, na intermediária, Lucas Esteves bateu, mas a bola desviou na zaga Tricolor e Fábio ficou com a bola.

Perigo para o Flu

Com o Vitória se mantendo no ataque a todo momento, aos dezessete minutos, Mosquito avançou pela ponta direita, cruza, mas Thiago Santos cortou e a bola foi para escanteio.

Fluminense ataca

Aos vinte e três minutos, o Fluminense foi para o ataque com Kauã Elias, pela esquerda. O jogador chutou cruzado para a defesa em dois tempos do goleiro Lucas Arcanjo.

Vitória volta a provocar perigo

Aos trinta e um, Lucas Essteves fez o cruzamento para Matheuzinho, que bateu e a bola foi pela direita do goleiro Fábio.

Fluminense chega com perigo

Em escanteio para o Tricolo carioca, Ganso cruzou a bola na área, e com ela desviada, Diogo Barbosa bateu pra fora, levando perigo para Lucas Arcanjo.

FLUMINENSE NA TRAVE

Na volta do ataque do Flu, aos trinta e nove, Lima recebeu pela direita, na entrada da área, e a bola explodiu na trave do goleiro Lucas Arcanjo.

GOL DO VITÓRIA

Em cobrança de falta pela direita, aos quarenta e cinco, Lucas Esteves cobrou fechado, e o zagueiro Neris desviou de cabeça para o fundo da rede.