Vitória bate o RB Bragantino no Barradão e dorme fora do Z4 na 30ª rodada do Brasileiro

Em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão, Vitória e RB Bragantino se enfrentaram na tarde deste sábado (19), no Estádio Manoel Barradas. O Rubro-Negro Baiano fez o dever de casa e venceu a equipe paulista com gol marcado no segundo tempo. Everaldo recebeu o passe de Carlos Eduardo e finalizou para o fundo da rede, definindo o resultado final por 1 a 0.

Esse resultado faz com que o Leão da Barra durma fora do Z4 com os mesmos 32 pontos que o Corinthians, time que abre a zona de rebaixamento. O Vitória se mantém distante dos últimos quatro colocados por ter dois triunfos a mais que o Alvinegro Paulista. Agora na 16ª colocação, o time baiano deve buscar vencer o terceiro jogo seguido diante da sua torcida dentro de casa.

O Vitória agora terá uma semana para se preparar para mais um embate decisivo pela luta contra o rebaixamento. No próximo sábado (26), a equipe vai enfrentar o Fluminense, adversário direto na briga, novamente ao lado do seu torcedor, no Estádio do Barradão. A bola rola às 16h30 pela 31ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

Aos 13 minutos, Neris recebeu um passe na fogueira de Wagner Leonardo e acabou errando ao tentar devolver para o goleiro Lucas Arcanjo. Ivan Cavaleiro, atacante do RB Bragantino, se adiantou e tomou a bola, mas Arcanjo saiu bem da meta para intervir no lance.

Como se fosse um gol!

Após cobrança de falta aos 31 minutos, a bola viajou para a área de defesa do Vitória e parou no pé de Henry Mosqueira, que limpou o zagueiro Neris, finalizou desequilibrado e caiu. Na sobra, a bola ficou no pé de Eduardo, que teve a oportunidade de finalizar pro gol sem goleiro, mas Lucas Esteves salvou debaixo da linha. Em seguida, Janderson afastou a bola para a linha de fundo.

Lucas Esteves foi um dos nomes que se destascaram no primeiro tempo | Foto: Maurícia da Matta/Bahia Notícias

SEGUNDO TEMPO

Com menos de um minuto na segunda etapa, foi o Massa Bruta que levou perigo pela primeira vez. Nathan Mendes, que entrou na volta do intervalo, cruzou na área para Ivan Cavaleiro, que encontrou a bola e finalizou com um voleio estiloso que passou perto do gol defendido por Arcanjo.