Vitória conquista o primeiro Campeonato Baiano Feminino Sub-17

No último sábado (9), o Vitória conquistou a primeira edição do Campeonato Baiano Feminino Sub-17 após vencer o Galícia por 3 a 1, no Centro de Treinamento Academia do Leão. Milena Santos marcou os três gols das Leoas na final.

A equipe rubro-negra foi campeã com 100% de aproveitamento, vencendo todos os sete jogos da campanha. O Vitória ainda tiveram o melhor ataque, com 58 gols marcados, e a artilheira do estadual, Milena Santos. Além disso, as Leoas tiveram a melhor defesa, com apenas um gol sofrido, e Adriele foi a goleira menos vazada.