Vitória da Conquista: Câmara instala CPI para investigar saúde após decisão judicial

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, instalou oficialmente a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, após decisão judicial. A CPI terá como objetivo investigar denúncias de irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde, incluindo possíveis casos de superfaturamento e fraudes em contratos, especialmente relacionados à aquisição de testes para Covid-19.

Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, as investigações da CPI foram tomadas com base nas denúncias e pela Operação Dropout, realizada pela Polícia Federal (PF), que apura fraudes na Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Francisco Estrela Dantas Filho (PDT) foi escolhido para presidir a comissão.

Trecho da decisão que confirma a decisão | Foto: Reprodução / Bahia Notícias

A criação da CPI gerou debates e divergências entre os vereadores. O presidente da Câmara, Hermínio Oliveira Neto, também apresentou seus argumentos sobre a CPI. Em entrevista ao UP Notícias, o vereador Alexandre Garcia de Araújo (PT), expressou suas preocupações sobre a situação.