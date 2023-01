Vitória da Conquista e Juazeirense classificam na Copa São Paulo

Dois times baianos já conseguiram a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Vitória da Conquista e Juazeirense. Outro baiano que jogou nesta segunda-feira (9), o Vitória entrou em campo já eliminado e se despediu com mais uma derrota.

O Bodinho venceu o Novorizontino por 2×1, na cidade de Suzano, e avançou em segundo lugar no grupo 15, com seis pontos. Mesmo com a derrota, o Novorizontino terminou em primeiro por causa do saldo de gols. Figueirense e União Suzano foram eliminados.

No grupo 3, a Juazeirense goleou por 4×1 o América-SP, em São José do Rio Preto, e também passou adiante na segunda colocação, com seis pontos. O líder da chave foi o Palmeiras, que fez nove pontos após vencer o Rio Preto por 2×1.

Já o Vitória se despediu da Copinha com três derrotas em três rodadas. O time sub-20 do Leão perdeu dessa vez para o Ska Brasil, por 2×0. O rubro-negro, que já estava eliminado, encerrou a participação na competição sem pontuar nem fazer gol.

Lanterna do grupo 23, o Vitória chegou ao confronto sem chances de classificação após ter sido derrotado por Aster e Paraná, ambos por 1×0. O Ska abriu o placar no primeiro tempo, com Hugo, em um belo gol de voleio. Na segunda etapa, Jhonatan aumentou a vantagem.

No outro jogo da chave, o Aster venceu o Paraná por 2×1 e, junto com o líder Ska, se classificou para a segunda fase.