Vitória da Conquista vai se tornar sede do MP-BA de 6 a 8 de novembro

De 6 a 8 de novembro, a sede administrativa do Ministério Público da Bahia (MP-BA) se deslocará para a Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista. A ação ocorre no âmbito do projeto ‘Procuradoria-Geral de Justiça Itinerante’ e levará a equipe do Gabinete do PGJ, da gestão administrativa e da coordenação das áreas de atuação do MP-BA para atuar na região.

A terceira edição da iniciativa, que já passou por Feira de Santana e Juazeiro, será marcada pela efetiva implantação do projeto ‘Raízes da Cidadania’, que visa fomentar sistematicamente políticas públicas para melhoria dos indicadores sociais do estado. O projeto inicia suas ações em campo em quatro municípios da região sudoeste e sua metodologia será apresentada a promotores de Justiça, a gestores e lideranças locais.

No ‘PGJ Itinerante’, haverá atendimento ao público nos dias 7 e 8. O procurador-geral de Justiça Pedro Maia e órgãos auxiliares terão agenda com autoridades, promotores e líderes locais para debater os temas com maior urgência de atuação do Poder Público e do Sistema de Justiça das regiões de Conquista e Itapetinga.

A programação conta também com realização de workshops das mais novas iniciativas estratégicas do MPBA, com apresentação dos recém-lançados projeto ‘Terra Protegida’ e Núcleo de Apoio às Vítimas de Especial Vulnerabilidade (NAVV), além do ‘Município Seguro’. Estão previstas ainda reuniões sobre o Centro de Autocomposição e Construção de Consensos (Compor) e o Fundo de Defesa dos Direitos Fundamentais do MP-BA (FDDF).

O ‘Procuradoria-Geral de Justiça Itinerante’ tem o objetivo de fortalecer a governança institucional integrada para aprimorar a atuação do MP no interior, por meio de maior aproximação entre a Gestão, as Promotorias e representantes institucionais e comunitários em todo estado, dando visibilidade ao trabalho dos promotores da região.

RAÍZES DA CIDADANIA

Nos dias 5 e 6, o projeto inicia suas atividades em campo, com visitas a equipamentos públicos dos municípios de Caraíbas, Itaju do Colônia, Itarantim e Maiquinique. Já no dia 7, às 9h, haverá workshop sobre o projeto para promotores de Justiça e lideranças locais.