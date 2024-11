Com a oficialização da vitória do candidato Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, passou a crescer nos trending topics da rede X (ex-Twitter) dois assuntos que rivalizam e remetem às guerras de narrativas entre grupos de direita e de esquerda. Desde a manhã desta quarta-feira (6) começou a escalar rapidamente no ranking dos temas mais comentados o assunto Bolsonaro 2026, mas ao mesmo tempo também cresceu na mesma medida o termo “Inelegível”.