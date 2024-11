Vitória de Trump vai causando migração de usuários do X ao Bluesky

Após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial, o X (antigo Twitter) de Elon Musk teve um aumento significativo de tráfego, superando qualquer outro dia deste ano, segundo a Similarweb. No entanto, o aumento de visitantes no X foi acompanhado por um recorde de saídas de usuários, com 115 mil desativações no mesmo dia, o que gerou uma migração significativa para outras plataformas.

Apesar do Threads ser uma plataforma mais popular, muitos usuários estão migrando para o Bluesky, uma rede social emergente que viu um crescimento expressivo nos últimos meses, como mostra o Washington Post.

O Bluesky, lançado em 2023, dobrou seu tamanho nos últimos três meses e, desde a eleição, adicionou mais de 1,25 milhão de usuários, alcançando 15 milhões no total.

Embora ainda seja menor que o X e o Threads, que têm centenas de milhões de usuários, o Bluesky tem se destacado por sua abordagem descentralizada e a crescente adesão de figuras políticas e influentes, incluindo Alexandria Ocasio-Cortez, Don Lemon e Chris Hayes.

O Bluseky tem sido o destino mais procurado por quem se vê desiludido com o ambiente polarizado e hostil do X – Imagem: Primakov/Shutterstock

Independência do Bluesky é atrativa

A plataforma, que se orgulha de ser mais independente de grandes corporações, tem se posicionado como uma alternativa mais amigável para a esquerda, especialmente diante das crescentes críticas ao X, que se tornou mais associado à direita após a entrada de Musk.

O Bluesky oferece uma experiência mais livre, com feeds cronológicos e maior controle sobre a moderação de conteúdo, o que atrai usuários que buscam um ambiente mais acolhedor e humano.

A plataforma é vista como uma resposta ao X, que enfrenta uma polarização crescente e perda de apoio entre liberais.

O Bluesky também evita a política e o conteúdo viral que dominam o X e o Threads, tornando-se uma opção atraente para quem quer uma rede social sem tanta ênfase em debates políticos.

Apesar de ainda ser pequeno, o Bluesky está crescendo rapidamente e se tornando uma alternativa relevante no cenário das redes sociais, enquanto o X tenta se recuperar da fuga de anunciantes e usuários.

No futuro, a plataforma planeja explorar um modelo de assinatura, mas sem recorrer à venda de anúncios, preservando sua identidade descentralizada.

Alexandria Ocasio-Cortez, congressista nos EUA, é uma das influentes figuras políticas que migraram ao Bluesky – Imagem: Ron Adar/Shutterstock

