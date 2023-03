Vitória demite diretor de futebol e anuncia ‘reformulação completa’

O Vitória anunciou, na noite desta quarta-feira (1), a demissão do executivo de futebol, Edgard Montemor Filho. A decisão acontece minutos depois da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, após derrota por 2×0 para o Nova Iguaçu. Em comunicado, o rubro-negro informou que já busca outro profissional no mercado.

As mudanças não devem parar por aí. De acordo com o vice-presidente Djalma Nunes Abreu, será feita uma “reformulação completa” no departamento de futebol do clube. O dirigente não adiantou quais serão as alterações, mas afirmou que o anúncio ocorrerá ainda nesta semana.

Foi a segunda eliminação em quatro dias no Vitória. No domingo (26), o time se despediu do Campeonato Baiano, ainda na fase de grupos.