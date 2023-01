Vitória e Jacuipense fazem confronto baiano por vaga na Copa do Nordeste

O Vitória está a um passo de voltar a disputar a chave principal da Copa do Nordeste. Fora da última edição, o rubro-negro quer figurar outra vez entre os protagonistas do regional. Para isso acontecer, precisa vencer o Jacuipense, neste domingo (8), às 16h, no Barradão. O jogo decide qual dos clubes baianos avançará à fase de grupos, que já tem Atlético de Alagoinhas e Bahia garantidos.

Apesar do caráter decisivo, a partida contra o Jacuipense é apenas a segunda de cada clube no ano. Na quinta-feira, o Leão venceu o Cordino, do Maranhão, por 2×1, e se credenciou para disputar a segunda fase preliminar.

Rodrigo Andrade foi o autor do primeiro gol do Vitória e do futebol profissional brasileiro em 2023. Os outros dois foram assinalados contra, pelos zagueiros Camutanga e Keven. O deste último garantiu a classificação nos acréscimos.

Treinado por Jonilson Veloso, o Jacuipense chega à decisão com moral após golear o Altos, do Piauí, por 4×1, com gols de Flávio, Jeam e Welder (duas vezes), na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

Apesar do clube do interior ter feito mais saldo de gols, o confronto será no Barradão porque o critério é o ranking da CBF, em que o Vitória se encontra em melhor posição. É partida única. Ganhou, etá dentro. Perdeu, está fora. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Tanto Vitória como Jacuipense participaram da fase eliminatória da edição 2022, e nenhum conseguiu se classificar. A equipe do interior caiu diante do ABC e a da capital saiu para o Botafogo-PB. Dessa vez, um deles escreverá roteiro diferente este ano.

No lado rubro-negro, o técnico João Burse segue sem contar com oito dos nove jogadores que desfalcaram o time na estreia contra o Cordino. O meia Eduardo vai cumprir o último jogo da suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, referente a uma briga em jogo da Série C 2022. Os demais estão lesionados ou não puderam ser inscritos porque a janela de contratações só abre no dia 11.

A exceção é o volante Léo Gomes, que já está recuperado de uma contusão na coxa. Caso seja convocado, ele disputa posição com João Pedro, que herdou a vaga diante da equipe maranhense.

Diante das restrições, o técnico João Burse não vai mexer muito no time que estreou contra o Cordino. Além da possibilidade da entrada de Léo Gomes no meio-campo, ele deve promover mudança no ataque. Recuperado de um edema na coxa, Rafinha começou no banco contra a equipe maranhense, entrou no intervalo e deve ser titular. Se isso acontecer, a tendência é que Gegê fique como opção entre os reservas.

A escalação provável do Vitória tem: Dalton, Railan, Marco Antônio, Camutanga e João Lucas; João Pedro (Léo Gomes), Rodrigo Andrade e Diego Torres; Osvaldo, Tréllez e Rafinha (Gegê).

No Jacuipense, a palavra do momento é confiança após a goleada de 4×1 sobre o Altos. O time tem o zagueiro Kanu, ex-Vitória, e o único desfalque deve ser o atacante Thiaguinho, em tratamento de lesão na coxa. Ele já não enfrentou o Altos.

Assim, a escalação do Jacuipense pode ser repetida: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Wilian Kaefer, Fábio Bahia e Flávio; Welder, Jeam e William.

O atacante Welder, autor de dois gols sobre o time piauiense, é um dos destaques do Jacupa desde o ano passado. “Muito feliz pela partida, pela vitória da equipe, uma vitória elástica, que nos dá uma confiança. E feliz pelos gols na partida, né? Que também me dá confiança”, disse o camisa 10 logo após o jogo de quinta-feira.