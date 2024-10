Vitória e Polícia Civil lançam campanha para conscientização na busca de desaparecidos: “Não espere, busque”

Em Salvador, os casos de desaparecimento podem ser registrados diretamente na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), situada no bairro Itapuã, no Complexo Policial. Na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e municípios, o registro pode ser feito em qualquer unidade da polícia judiciária.

“Também integramos o Amber Alert Brasil, um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com a empresa de tecnologia social Meta, que tem como objetivo auxiliar na localização de crianças e adolescentes em situação de risco neste prazo de 24 horas.

Os informes são repassados pelas redes sociais facebook e instagram, por meio do feed – publicações sugeridas – para as pessoas com perfis nessas plataformas digitais, num raio aproximado de 160 km de distância do local onde o desaparecido foi visto pela última vez”, concluiu a Delegada-Geral.