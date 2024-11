Vitória e Vitória S/A seguem com valores pendentes de pagamento através do Perse e verbas atingem R$ 5 milhões; entenda

Uma das medidas criadas pelo governo federal para auxiliar empresas que sofreram durante a pandemia da Covid-19, a partir de 2020, com suporte financeiro e fiscal também chegou ao futebol. O Esporte Clube Vitória e o Vitória S/A aderiram ao programa, recebendo o incentivo do governo federal.

O programa é destinado prioritariamente às empresas do setor de eventos, turismo, cultura e entretenimento impactados durante a pandemia. Os pedidos indicado pelo clube foram de repactuação pela transação do setor de eventos com “demais débitos” e “débitos previdenciários”. Já a empresa vinculada ao clube realizou o pedido vinculado a “demais débitos”. Todos os pedidos feitos foram deferidos e consolidados pelo programa.

Em 2022, o Vitória e a S/A pediram a adesão ao programa de benefícios, com R$ 1.562.443,70 em valores consolidados pelo Vitória S/A, sendo R$ 658.675,09 de valor principal. Além disso, no processo constam R$ 171.102,81 em multas, R$ R$ 629.765,29 em juros e R$ 102.900,51 em encargos reais. Foram 145 parcelas com duas delas em atraso. Já o Esporte Clube Vitória possui dois pedidos de negociação com o governo federal.

Com valor principal de R$ 3.440.963,61, o Vitória não teve multas, juros ou encargos reais relacionados aos dois pedidos. Um deles, com relação a débitos previdenciários, obteve R$ 1.735.693,68 no programa, com 60 parcelas, permanecendo duas em atraso. Já a segunda, de 145 parcelas e também duas atrasadas, teve valor principal de 1.705.269,93 e consolidado de R$ 90.176,89.