Vitória embala e chances de rebaixamento despencam no Brasileirão; veja números

Após bater o Athletico-PR por 2 a 1, no último sábado (2), na Ligga Arena, o Vitória, pela primeira vez na Série A 2024, conseguiu vencer três partidas seguidas. A sequência positiva, que conta com vitórias diante de RB Bragantino, Fluminense e Furacão e ainda um empate contra o Atlético Mineiro, reduziu as chances do Leão ser um dos quatro times rebaixados para 8,9%, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Este número coloca o Vitória, que chegou a ter 75% de chances de rebaixamento após a 25ª rodada, como o atual nono time com mais chances de queda. À frente do Leão estão: Atlético Goianiense, com 99,94%, Cuiabá, com 97,8%, Juventude, com 59,6%, RB Bragantino, com 40,5%, Athletico-PR, com 39,2%, Corinthians, com 21,4%, Fluminense, com 14,8%, e Criciúma, com 13,9%.

No momento, o Z4 da Série A é composto por Athletico-PR, 17° lugar com 34 pontos, Juventude, 18° também com 34, Cuiabá, 19° com 28, e Atlético Goianiense, com 22. Acima estão RB Bragantino, 16° com 35, Corinthians, 15° também com 35, Criciúma, 14° com 37, Fluminense, 13° com 37, Vitória, 12° com 38, e Grêmio, 11° com 39.