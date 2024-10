Vitória empata terceira partida no Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nesta quinta-feira (10), o Vitória empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas. O gol rubro-negro foi marcado pelo atacante Fábio Soares.

Este foi o terceiro empate do Vitória na competição. Anteriormente, o Leão havia empatado por 1 a 1 com o Atlético Mineiro e por 0 a 0 com o Botafogo. A equipe baiana está na 5ª colocação do Grupo A, com três pontos, atrás dos líderes Fluminense e Botafogo, que somam cinco pontos cada, e do Atlético Mineiro e do CRB, que somam quatro cada. Fortaleza e Sport, com dois pontos cada, e Vasco, com um, completam a chave.

O time sub-23 do Vitória volta a campo na próxima segunda-feira (14), contra o Vasco da Gama, às 15h, no Barradão, pela 4ª rodada do Brasileiro de Aspirantes.