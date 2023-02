Vitória empresta João Pedro a clube da Série C do Brasileiro

O Vitória definiu o futuro de João Pedro. O volante não faz mais parte dos planos rubro-negros para esta temporada e será emprestado ao Brusque até o final da disputa da Série C do Brasileiro. Afastado dos treinamentos desde 22 de janeiro, o volante foi à Toca do Leão na segunda-feira (30) para resolver questões relacionadas a documentação e já se despediu do grupo.

João Pedro se envolveu em uma briga após o empate em 1×1 com o Santa Cruz, dia 21, no Barradão, na estreia do Leão na fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogador chegou às vias de fato com um integrante do clube, no vestiário, e não treinou mais com o elenco, nem mesmo em separado nas dependências do centro de treinamento rubro-negro.

O volante fez três jogos com a camisa do Vitória nesta temporada, apenas um deles como titular, na estreia, quando o rubro-negro venceu o Cordino-MA por 2×1, na pré-Copa do Nordeste. Ele também entrou no decorrer dos confrontos diante de Bahia de Feira e Santa Cruz.

O jogador de 23 anos tem contrato com o Vitória até dezembro de 2024. Ele chegou à Toca em 2021, emprestado pela Portuguesa Santista, fez boa temporada e teve 60% de seus direitos econômicos adquiridos pelo rubro-negro junto ao clube paulista.

Com a saída de João Pedro, o Vitória passa a ter apenas um jogador experiente como primeiro volante de ofício no elenco, Léo Gomes, que é o titular da posição no time de João Burse. No entanto, o técnico não poderá contar com ele no jogo contra o Jacobinense, quinta-feira (2), às 19h15, no Barradão. Léo Gomes levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

No elenco atual há dois jogadores que desempenham a função de primeiro volante, ambos da base e recém-promovidos ao profissional: Charlys, de apenas 18 anos, e Jobert, de 17. Os dois estrearam com a camisa principal do Vitória na semana passada, quando entraram no decorrer do triunfo por 3×0, contra o Doce Mel.

Revelados na Toca e promovidos este ano ao profissional, Charlys e Jobert são as opções de ofício atualmente no elenco. O zagueiro Marco Antônio também já desempenhou a função na base.