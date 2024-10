Vitória encaminha renovação de contrato com Osvaldo

Fora de combate desde o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar e com contrato com o Vitória até o fim de 2024, o atacante Osvaldo tem encaminhada a renovação de vínculo com o Rubro-Negro por mais um ano. A informação do acerto foi publicada pelo portal ge nesta quarta-feira (16). Em contato com o Bahia Notícias, fontes ligadas à diretoria rubro-negra disseram que o acordo ainda não foi fechado, mas está bastante encaminhado.

Atualmente com 37 anos, Osvaldo chegou ao Leão no ano passado e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024. Nesta temporada, são 39 jogos, com oito gols e uma assistência. No total, o atacante soma 89 jogos com a camisa rubro-negra, com 16 gols e 11 assistências.