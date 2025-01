Vitória Miranda brilha de novo é campeã no simples na Austrália

A tenista brasileira Vitória Miranda voltou a fazer história no Australian Open. Na madrugada deste sábado (25/1), a jovem atleta conquistou o título da competição na categoria júnior para cadeirantes, consolidando-se como um dos grandes nomes do tênis adaptado. O triunfo veio após a emocionante vitória sobre a norte-americana Sabina Czauz por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 6/3 e 7/6.

Com a conquista no individual, Vitória soma mais um título ao seu desempenho impecável no torneio. Ela já havia garantido o troféu na modalidade de duplas, ao lado do compatriota Luiz Calixto, que também celebrou o título nas duplas na última sexta-feira (24). Este é o terceiro título brasileiro na competição deste ano, marcando uma participação histórica para o país no Australian Open.

A trajetória de Vitória é marcada por superação e conquistas precoces. Nascida prematura e com apenas 10% de força nas pernas, a tenista mineira, de apenas 15 anos, já acumula feitos impressionantes. Antes do sucesso em solo australiano, ela brilhou no Parapan de Jovens, em Bogotá, na Colômbia, onde conquistou o ouro em duas edições consecutivas.