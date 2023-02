Vitória não tem vaga garantida na Copa do Brasil 2024

Mais do que tristeza para os corações rubro-negros, a eliminação precoce no Campeonato Baiano trouxe consequências para o futuro do Vitória em outras competições. O Leão não tem vaga garantida na Copa do Brasil 2024.

Antes, algumas vagas do torneio eram atribuídas pelo ranking de clubes da CBF, o que salvou o rubro-negro nos últimos anos, em que não conseguiu avançar às semifinais do estadual. Mas essa regra não será válida no ano que vem.

Com isso, só os três primeiros colocados do Baiano 2023 terão direito às vagas garantidas aos representantes do estado da Bahia. É o que apontam os artigos 11, 12 e 13 do regulamento do campeonato, divulgado pela FBF antes da competição começar (clique aqui para ler na íntegra).

Bahia, Jacuipense, Juazeirense e Itabuna, classificados às semifinais do estadual, estão no páreo. O tricolor, inclusive, já garantiu uma das vagas porque, com a pontuação que fez na fase classificatória (21 pontos), não tem mais como terminar em 4º lugar, mesmo que seja eliminado para o Itabuna na semifinal. Isso ocorre porque o confronto direto entre Jacuipense e Juazeirense na outra semifinal implica que um dos dois terminará com menos pontos do que o Bahia.

Apesar disso, o Vitória ainda tem chance de conseguir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Para isso, precisará conquistar um título nesta temporada, já que também garantem presença no torneio nacional os campeões da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileirão.

Na Copa do Brasil 2023, o Leão tem presença garantida e já estreia na quarta-feira (1º), às 15h30, contra o Nova Iguaçu, na cidade de mesmo nome, no interior do Rio de Janeiro.