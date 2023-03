Vitória perde para o Campinense na despedida da Copa do Nordeste

Mais uma derrota para a conta do Vitória na temporada. O rubro-negro perdeu para o Campinense, por 2×1, na noite desta quarta-feira (22), na despedida da fase de grupos da Copa do Nordeste. Eliminadas precocemente do torneio, as equipes entraram em campo somente para cumprirem tabela. O rubro-negro foi comandado pelo técnico do sub-20, Laelson Lopes, e escalado apenas com atletas revelados na base.

O Vitória se mostrou pouco criativo no primeiro tempo do jogo e não deu trabalho para a defesa adversária. O Leão chegou com perigo apenas uma vez, com Eduardo, que chutou para fora. Com novo treinador, Luan Carlos, contratado para a disputa da Série D do Brasileiro, o Campinense foi comandado neste jogo pelo preparador físico Fabrício Tavares. Também não fez nenhuma exibição de gala, mas foi mais propositivo no jogo. Além de abrir o placar com Guilherme Escuro, o time criou outras três oportunidades de ampliar.

O Leão acordou no segundo tempo e melhorou o desempenho com a entrada de Fábio no meio-campo. Foi nos pés dele que começou a jogada do gol rubro-negro, anotado por Wanderson. Mas o Campinense tratou de estragar a reação dos meninos da base, com Pedro Chinês, que deu números finais ao confronto.

Agora, o Vitória só volta a entrar em campo na Série B do Brasileiro. A estreia será contra a Ponte Preta, no Barradão, no dia 14 ou 15 de abril.

Bola em jogo

A primeira investida perigosa da partida foi convertida em gol. Aos nove minutos, Charlys perdeu a bola no meio-campo e possibilitou o contra-ataque do Campinense. Guilherme Escuro passou por John e soltou o pé para estufar a rede: 1×0.

O próprio Guilherme Escuro teve a chance de ampliar o marcador aos 25 minutos. Em cobrança de falta, ele usou força mais uma vez e exigiu bela defesa do goleiro Yuri Sena. No lance seguinte, Thiaguinho tirou tinta da trave.

O Vitória reagiu aos 30 minutos, quando chegou à meta do Campinense com perigo pela primeira vez. Após contra-ataque, Eduardo aparece, mas chuta para fora. Na sequência, os donos da casa voltaram a assustar. Tarcísio bateu forte na redonda, mas Yuri Sena se saiu melhor no lance ao fazer a defesa.

No segundo tempo, a primeira tentativa foi do Vitória. Fábio serviu Wanderson na área e o centroavante mandou para fora. Em uma segunda investida com participação dos dois, Fábio puxou contra-ataque e tocou para Matheus. O lateral cruzou na área e viu Wanderson cabecear para baixo como manda o figurino aos 19 minutos. Bola na rede e placar igualado: 1×1.

Depois do recomeço do jogo, Wanderson chegou bem novamente, mas acabou mandando a redonda pela linha de fundo. Não demorou para o Campinense ficar outra vez à frente no marcador. Aos 30 minutos, a equipe de Campina Grande aproveitou contra-ataque. Mauri achou Pedro Chinês dentro da área e o viu bater no canto esquerdo de Yuri Sena: 2×1.

FICHA TÉCNICA

Campinense 2×1 Vitória – 8ª rodada da Copa do Nordeste

Campinense: Otávio, Thiago Ennes, Diego Silva, William e Bruno Collaço; Pedro Thomaz (Carlão), Guilherme Escuro e Ramires (Paulo Victor); Mauri, Tarcisio e Thiaguinho (Pedro Chinês). Técnico: Fabrício Tavares.

Vitória: Yuri, Mateus, Marco Antônio, John (Guilherme Kayron) e Aionã (Samuel); Jobert (Fábio), Charlys e Eduardo; Ruan Nascimento, Alisson (Riquelme) e Wanderson (Athirson). Técnico: Laelson Lopes.

Estádio: Amigão

Gols: Guilherme Escuro, aos 9 minutos do 1º tempo; Wanderson, aos 19 minutos

Cartão amarelo: Pedro Thomaz, Jobert, Guilherme Escuro, Paulo Victor, Fábio

Arbitragem: Thayslane de Melo Costa. Ela terá como assistentes Rodrigo Guimarães Pereira e Daniel Vidal Pimenta (trio de Sergipe).