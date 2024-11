Vitória perde pro CRB e é eliminado do Brasileiro de Aspirantes

Nesta segunda-feira (4), no Barradão, Vitória perdeu por 2 a 0 para o CRB, pela 7ª e última rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com o resultado, o Leão terminou a fase de grupos na 5ª colocação e foi eliminado da competição sub-23.

No Grupo A, os classificados foram Botafogo, líder com 17 pontos, seguido por CRB, com 13, Vasco, com 11, e Fluminense, com 9. Além do Vitória, Fortaleza, Atlético-MG e Sport foram eliminados. Os quatro melhores colocados do Grupo A enfrentam os outros quatro classificados do Grupo B, que jogam ainda nesta segunda-feira.