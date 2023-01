Vitória pode ter em 2023 mais que o dobro de jogos do ano passado

O Vitória entra hoje, oficialmente, em 2023. Depois de quase um mês de pré-temporada, chega a hora dos ajustes finais da preparação rubro-negra, de olho no primeiro desafio do ano: o duelo contra o Cordino, do Maranhão, pela pré-Copa do Nordeste.

O jogo será nesta quinta-feira (5), às 19h30, no Barradão. O encontro é único e tem caráter eliminatório: quem avançar segue para a segunda rodada da fase prévia, enquanto o perdedor está eliminado da competição. Em caso de empate, a classificação será definida em disputa de pênaltis.

A segunda rodada também é em um só jogo, na casa do time melhor ranqueado na CBF. Se avançar, o Vitória encara o vencedor de Jacuipense x Altos, no próximo domingo.

Ao todo, a pré-Copa do Nordeste reúne 16 equipes. As quatro classificadas se juntarão aos outros 12 clubes na fase de grupos: ABC (RN), Atlético de Alagoinhas (BA), Bahia (BA), Campinense (PB), Ceará (CE), CRB (AL), Fluminense (PI), Fortaleza (CE), Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sergipe (SE) e Sport (PE).

Caso confirme a vaga, o Vitória garante um calendário robusto até, pelo menos, o fim de março. Afinal, seriam mais oito partidas só na Copa do Nordeste – fora as duas da etapa prévia.

Aliás, uma coisa é certa: o torcedor terá mais oportunidades de acompanhar o rubro-negro em 2023, com relação ao ano passado. Se em 2022, foram apenas 38 compromissos, com a temporada chegando ao fim em setembro, serão pelo menos 49 jogos em 2023 – isso se o Leão for eliminado de forma precoce em todas as competições que disputa.

Já o número máximo de partidas é de 77, mais que o dobro do ano anterior. Essa conta é para um cenário perfeito, com o Vitória alcançando as finais do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. No calendário, há ainda a Série B.

Aliás, o principal fator para o aumento no número de partidas é, justamente, o retorno à Segundona. A competição garante ao Vitória a disputa de 38 rodadas. Já no ano passado, a equipe estava na Terceira Divisão, e entrou em campo apenas 25 vezes pela competição, sendo 19 na primeira fase e mais 6 na segunda.

Além da Série C, o rubro-negro também jogou em 2022: o Campeonato Baiano (com 9 duelos) e a Copa do Brasil (com 4). A pré-Copa do Nordeste não entra nessa conta, já que aconteceu em 2021.

Calendário do Vitória em 2023

Campeonato Baiano: de 10 de janeiro a 23 de abril

Mínimo de jogos: 9 (todos pela primeira fase)

Máximo de jogos: 13 (9 da primeira fase + 2 da semifinal + 2 da final)

Copa do Nordeste + fase prévia: de 5 de janeiro a 3 de maio

Mínimo de jogos: 1 (primeira rodada do pré-Nordestão)

Máximo de jogos: 14 (2 do pré-Nordestão + 8 da fase de grupos + 1 das quartas + 1 da semifinal + 2 da final)

Copa do Brasil: de 22 de fevereiro a 25 de setembro

Mínimo de jogos: 1 (primeira fase)

Máximo de jogos: 12 (1 da primeira fase + 1 da segunda fase + 2 da terceira fase + 2 das oitavas + 2 das quartas + 2 da semifinal + 2 da final)

Série B do Brasileirão: de 15 de abril a 25 de novembro

38 jogos garantidos