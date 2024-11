Vitória quebra sequência e perde para o Corinthians de virada no Barradão

O Vitória perdeu para o Corinthians neste sábado (9), pelo placar de 2 a 1, no Barradão. Com o resultado do duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro se mantém na 12ª posição com 38 pontos, atrás do 11º colocado, o Grêmio.

A próxima partida do Leão será contra o Criciúma, no dia 20 de novembro, às 16h, no Estádio Heriberto Hulse. Com a quebra da sequência de vitórias, a equipe do Leão busca garantir pontos e subir ainda mais na tabela.

Já o Corinthians, com o triunfo, ficou com a 10ª posição na tabela, com 41 pontos, atrás do Vasco, que está com 43. O próximo duelo do Timão também será no dia 20 de novembro, contra o Cruzeiro, na NeoQuímica Arena, na tentativa de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

O JOGO

Em falha de Hugo Souza aos 8 minutos, o goleiro recebeu na pequena área, chutou o chão e deu a bola nos pés de Alerrandro, que bateu com o gol aberto e abriu o placar para o Rubro-Negro.

Vitória segue em cima

Pela esquer, Alerrandro cruzou para Gustavo Mosquito na direita aos 14 minutos. O atacante tocou para dentro da área, mas a zaga do Corinthians foi mais rápida e tirou o perigo.

Gol do Corinthians

Aos vinte e quatro minutos, Yuri Alberto empatou para o Corinthians. No contra-ataque, Memphis driblou e tocou para Garro na entrada da área. O jogador tocou para Yuri Alberto livre na direita e bateu para o empate no Barradão.

O Corinthians reage

Aos vinte e oito, Garro recebeu pela direita, tocou para Memphis espirrado, mas o atacante não conseguiu se equilibrar para bater e jogou a bola longe do gol de Lucas Aracanjo.

Vitória volta a dominar o jogo

Aos trinta e sete, Mosquito subiu pela direita e bateu de primeira, mas a bola desviou no zagueiro Gustavo Henrique e saiu pelo escanteio.

Salva Lucas Arcanjo

Aos quarenta e um, Yuri Alberto se jogou na bola desviada pela zaga do Vitória e Lucas Arcanjo fez grande defesa para salvar o Leão.