Vitória relaciona 24 jogadores após último treino visando o Athletico-PR

Enquanto o treino tático acontecia, outros jogadores, como Osvaldo e Patric Calmon, participaram de um treinamento de finalização no campo 2, sob a orientação do assistente técnico Márcio Goiano.

Para finalizar a atividade, foi realizado o tradicional “rachão”, com vitória da equipe com colete por 5 a 2. Marcaram: Vinícius Franco (preparador físico), Victor Ferreira (fotógrafo), Zé Hugo, Luan e Willean Lepo. Pelo time adversário, marcou Willian Oliveira.

No campo Bebeto Gama, Carpini organizou um treino tático posicional com os 11 iniciais, utilizando obstáculos para simular situações de jogo e praticar movimentos ofensivos em duas etapas. Na segunda parte, o foco foi em situações de bola parada defensiva.

O Vitória realizou seu último treino nesta sexta-feira (1º), às 8h, no CT Manoel Pontes Tanajura, antes de viajar para enfrentar o Athletico Paranaense, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a ativação física na academia e o aquecimento em campo, o técnico Thiago Carpini comandou uma sessão tática focada nos titulares.

ATUALIZAÇÕES DO DEPARTAMENTO MÉDICO E RELACIOANDOS

Caio Vinícius segue em tratamento por conta de uma lesão muscular e está fora da partida. Vinte e quatro jogadores foram relacionados para a viagem em voo fretado. O volante Luan, recuperado de desconforto muscular, e o atacante Lawan, recuperado de lesão na coxa, estão entre os convocados. O zagueiro Wagner Leonardo também retorna após cumprir suspensão.

Ficam de fora o volante Léo Naldi e o atacante Gustavo Mosquito, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

A partida entre Athletico e Vitória será realizada às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba. O Leão ocupa a 14ª posição com 35 pontos, enquanto o Furacão está na 16ª posição com 34 pontos. Ambas as equipes buscam se afastar da zona de rebaixamento.