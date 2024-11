Vitória se reapresenta e começa preparação para encarar o Criciúma

Após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no último sábado (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Vitória se reapresentou nesta quarta-feira (13), às 15h, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, e deu início aos treinos visando a partida contra o Criciúma, no próximo dia 20, uma quarta-feira, às 16h30, pela 34ª rodada da Série A.

Na atividade, o técnico Thiago Carpini comandou um treino de transição com posse de bola. O lateral-direito Willean Lepo, recuperado de um trauma no joelho, treinou sem restrições, assim como o zagueiro Neris, que estava com dores no calcâneo. Já o volante Caio Vinícius, com uma lesão muscular na região anterior da coxa, correu em torno dos campos.