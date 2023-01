Mais um baque para a nação rubro-negra. O terceiro no Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira (18), o Vitória perdeu para a Juzeirense, por 3×1, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O estreante Léo Gamalho abriu o placar logo no comecinho do jogo, mas Adriano Michael Jackson, Nildo Petrolina e Reinaldo construíram a virada para os donos da casa.

O primeiro tempo do jogo foi equilibrado. O Vitória abriu o placar logo aos quatro minutos. O estreante Léo Gamalho mostrou faro de gol e iniciou a artilharia com a camisa rubro-negra. A superioridade no marcador não durou muito tempo. A Juazeirense equilibrou a partida e conseguiu o empate. Ex-Bahia, Adriano Michael Jackson aproveitou falha da defesa e também estreou a rede no estadual.

No segundo tempo, o Vitória caiu de rendimento e se mostrou pouco criativo. Já a Juazeirense se impôs em seus domínios e construiu a virada. O último gol ainda teve a participação do ídolo rubro-negro Neto Baiano, que entrou em campo no decorrer do jogo.

Com o primeiro triunfo no campeonato, a Juazeirense somou três pontos, deixou a lanterna da tabela de classificação e assumiu a sétima posição, que antes era ocupada pelo Vitória. Ainda sem vencer no estadual após três jogos, o Leão tem apenas um ponto e agora amarga a vice-lanterna do campeonato, na zona de rebaixamento. O Doce Mel, que ainda jogou nesta terceira rodada, ocupa o último lugar, sem pontuar.

O Vitória só volta a campo pelo Campeonato Baiano na próxima semana, no dia 26, uma quinta-feira, às 19h15, quando recebe justamente o Doce Mel, no Barradão. A Juazeirense joga antes, no dia 24, às 20h30, contra o Itabuna, no estádio Mário Pessoa.

Defesa desorganizada

A torcida do Vitória não demorou a comemorar. Com apenas quatro minutos de bola rolando, o estreante Léo Gamalho fez a alegria da nação rubro-negra. Ele recebeu passe de Rodrigo Andrade, invadiu a área, teve tempo para fazer o corte e bater para a meta. A bola desviou no zagueiro rival e encontrou a rede: 1×0.

Dona da casa, a Juazeirense tratou de reagir. Adriano Michael Jackson passou por Marco Antônio e serviu Kesley na medida. De cara para o gol, o atacante chutou para fora e desperdiçou a oportunidade. Na jogada seguinte, o próprio Adriano Michael Jackson resolveu. Ele aproveitou cruzamento açucarado de Clébson, subiu sozinho e, de cabeça, empatou a partida aos 16 minutos: 1×1.

Nenhum outro lance de perigo foi registrado no estádio Adauto Moraes até o intervalo do jogo, quando o técnico João Burse fez duas mudanças no time. O meia Eduardo deu lugar ao atacante Osvaldo e o lateral direito Railan saiu para a entrada de Gustavo Blanco, que estreou com a camisa do Vitória após quase um ano na Toca.

Foi de Blanco a primeira investida perigosa do segundo tempo. Aos 13 minutos, o volante recebeu passe de Gegê, chutou de primeira e acertou a rede, só que pelo lado de fora. Não passou disso. Fraco na criação de jogadas ofensivas, o Leão viu o adversário se impor e virar o jogo.

Aos 27 minutos, a Juazeirense trabalhou a bola de pé em pé, até que Kesley deixou Nildo Petrolina em boa condição. Ele chutou forte e alterou o placar do estádio Adauto Moraes: 2×1.

Desorganizado, o Vitória ainda deu novo espaço para o adversário. Aos 45 minutos, a Juazeirense iniciou jogada com um ídolo rubro-negro. Neto Baiano dominou a redonda e tocou para Ian. Ele cruzou bonito e viu Reinaldo dar números finais ao jogo: 3×1. Nos acréscimos, Osvaldo finalizou bem, mas não conseguiu diminuir o marcador.

FICHA TÉCNICA

Juazeirense 3×1 Vitória – 3ª rodada do Campeonato Baiano

Juazeirense: Gleibson, Dadinha (Abilio), Léo Kanu, Jamerson e Nildo Petrolina; Feijão (Waguinho), Knupp (Reinaldo) e Clébson (Jerry); Kesley, Adriano Michael Jackson (Neto Baiano) e Ian Augusto. Técnico: Rodrigo Chagas.

Vitória: Dalton, Railan (Gustavo Blanco), Dankler, Marco Antônio e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Eduardo (Osvaldo); Gegê (Diego Torres), Léo Gamalho (Tréllez) e Rafinha (Wanderson). Técnico: João Burse.

Estádio: Adauto Moraes

Gols: Léo Gamalho, aos 4 minutos, e Adriano Michael Jackson, aos 16, do 1º tempo; Nildo Petrolina, aos 27 minutos, e Reinaldo, aos 45, do 2º tempo

Cartão amarelo: Rodrigo Andrade, Marco Antônio, Dadinha, Gustavo Blanco

Arbitragem: Reinaldo Silva Santana, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.